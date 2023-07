Die Telekom Baskets Bonn spielen nach der Auslosung am Mittwoch in ihrer CL-Gruppe gegen Hapoel Holon, Bursaspor Basketbol und CB Breogan.

Titelverteidiger Telekom Baskets Bonn hat eine anspruchsvolle Gruppe für die kommende Champions-League-Saison erwischt. Die Auslosung am Mittwoch im Schweizer Mies ergab die Vorrundengegner Hapoel Holon (Israel), Bursaspor Basketbol (Türkei) und CB Breogan (Spanien). "Wir treten in einer schwierigen und gleichzeitig ausgeglichenen Gruppe an, in der ich keinen klaren Favoriten sehe", sagte Bonns neuer Cheftrainer Roel Moors.

Auch die MHP Riesen Ludwigsburg und die EWE Baskets Oldenburg stehen vor kniffeligen Aufgaben. Die Ludwigsburger treffen auf den Titelträger von 2018, AEK Athen ( Griechenland), Dinamo Sassari (Italien) und den polnischen Meister King Stettin. "In unserer Gruppe sind hochkarätige Teams", betonte MHP-Coach Josh King: "Wir werden sehr gut sein müssen, um weiterkommen zu können."

Für die EWE Baskets Oldenburg geht es gegen den türkischen Vize-Meister Pinar Karsiyaka und den belgischen Vertreter Filou Oostende. Zudem spielen die Niedersachsen gegen einen Qualifikanten. Der wird in einer Turnierrunde vom 25. September bis 1. Oktober ermittelt. Aus Deutschland versucht die BG Göttingen, die drei Qualifikationsrunden zu überstehen, erster Gegner ist Heroes Den Bosch (Niederlande).

Bonn hatte den Europapokalwettbewerb in der vergangenen Saison als erster Klub aus der Bundesliga gewonnen. In der Hauptrunde (ab 17. Oktober) wird in acht Gruppen zu je vier Mannschaften gespielt. Teams aus 28 Ländern sind dabei, darunter 14 Meister.