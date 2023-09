Basketball-Nationalspieler Franz Wagner muss auch im ersten Spiel der WM-Zwischenrunde gegen Georgien pausieren. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) vor der Partie am Freitag (10.30 MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) auf Okinawa mitteilte, setzt der am Knöchel verletzte NBA-Profi von den Orlando Magic erneut aus.

Wagner hatte sich die Blessur beim Auftaktsieg gegen Japan zugezogen und danach die beiden übrigen Gruppenspiele gegen Australien und Finnland verpasst, die das deutsche Team ohne den 22-Jährigen gewann. Mit einem Sieg gegen Underdog Georgien könnte Deutschland das Viertelfinale in Manila erreichen, falls danach Slowenien gegen Australien gewinnt (14.10 Uhr MESZ).

In die Zwischenrunden-Gruppe K haben die Deutschen und die von Superstar Luka Doncic angeführten Slowenen alle drei Siege aus der Vorrunde mitgenommen. Australien und Georgien stehen je bei zwei Erfolgen und einer Niederlage. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert trifft im zweiten Zwischenrundenduell am Sonntag (13.10 Uhr MESZ) auf Doncic und Co. "Das Medizinteam wird am Samstag eine Entscheidung treffen", sagte Herbert bei MagentaSport zu einem möglichen Wagner-Einsatz.