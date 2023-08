Die deutschen Basketballer haben ihre Pflichtaufgabe zum WM-Auftakt souverän gelöst und Gastgeber Japan in Okinawa klar geschlagen.

Die deutschen Basketballer haben ihre Pflichtaufgabe zum WM-Auftakt souverän gelöst und Gastgeber Japan in Okinawa klar geschlagen. Das Team um Kapitän Dennis Schröder setzte sich im ersten Vorrundenspiel mit 81:63 (53:21) durch, in der kniffligen Gruppe E bedeutet dies zunächst Platz zwei hinter dem kommenden Gegner Australien, der Finnland am Freitag beim 98:72 (45:40) demontierte.

Bester Werfer der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die beim Turnier in Japan, Indonesien und auf den Philippinen eine Medaille anpeilt, war Moritz Wagner mit 25 Punkten. Auch sein jüngerer Bruder Franz (10), Schröder (14) und Daniel Theis (13) punkteten zweistellig. Es war der erste WM-Auftaktsieg seit 2006, damals hatte das deutsche Team ebenfalls Japan in Japan bezwungen.

Weiter geht es am Sonntag (10.30 Uhr MESZ) mit dem Spiel gegen die Australier, auf dem Papier das Duell um den Gruppensieg. Zum Abschluss wartet am Dienstag (09.30/alle kostenfrei bei MagentaSport) Finnland. Zwei Mannschaften kommen in die Zwischenrunde, alle Ergebnisse werden mitgenommen.