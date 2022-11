Köln (SID) - Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert muss im Kampf um das WM-Ticket auf Dominic Lockhart verzichten. Der 28-Jährige von den Niners Chemnitz steht für die Qualifikationsspiele gegen Finnland in Bamberg (11. November/19.00 Uhr) und gegen Gastgeber Slowenien in Koper (13. November, 18.00/beide MagentaSport) angeschlagen nicht zur Verfügung. Herbert nominierte am Mittwoch Lukas Meisner von den Hamburg Towers und Lukas Wank (Frankfurt Skyliners) nach.

In der zweiten Gruppenphase führt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) die Staffel J vor den bereits qualifizierten Finnen (beide 15 Punkte), Slowenien (13) und Schweden (11) an. Drei Teams aus der Sechsergruppe bekommen ein Ticket.