Die DBB-Frauen sprengten nach dem Slowakei-Spiel die Pressekonferenz und sangen: "Who Let The Germans Out?" zur Melodie von "Who Let The Dogs Out".

Nach dem Sprung ins Viertelfinale der EM haben die deutschen Basketballerinnen in Ljubljana kurzerhand die Pressekonferenz gesprengt. "Who Let The Germans Out?" ("wer hat die Deutschen rausgelassen?") sangen die Spielerinnen zur Melodie des Hits "Who Let The Dogs Out" von Baha Men.

"Wir haben eine aufregende Truppe", sagte Bundestrainer Lisa Thomaidis und lachte, als ihre Schützlinge das Podium enterten. Kurz zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in der Zwischenrunde durch ein 79:69 (44:36) über die Slowakei die Runde der besten Acht erreicht. Dies war zuletzt 1997 gelungen.

Am Donnerstag (20.45 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) geht es gegen den viermaligen Titelgewinner Spanien. Marie Gülich, gegen die Slowakinnen mit 26 Punkten und neun Rebounds überragende Akteurin auf dem Feld, trifft auf viele Bekannte. Für Spanien spielen gleich vier Akteurinnen von ihrem Klub Valencia BC.

"Ich freue mich darauf, gegen sie zu spielen", sagte Gülich. "Ich weiß nicht, was mich erwartet. Es wird interessant." Sie müsse "die Tatsache wegschieben, dass es meine Teamkolleginnen sind". Spanien spiele schnell, passe den Ball sehr gut. "Auf jeder Position ist jemand, der scoren kann", sagte Gülich und freute sich auf ihre Premiere. Sie habe "noch nie auf diesem Level gegen Spanien gespielt".

Thomaidis lobte Gülich (29) für deren "unglaubliche Leistung". Das Duell mit Spanien werde ihr Team genießen. "Es geht nur um uns. Wir dürfen uns nicht zu sehr damit beschäftigen, was sie können, was sie machen", erklärte die Kanadierin.