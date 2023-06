Die deutschen Basketballerinnen haben das erste von zwei Testspielen gegen Israel in Tel Aviv verloren.

Die deutschen Basketballerinnen haben das erste von zwei Testspielen gegen Israel in Tel Aviv verloren. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis verlor am Sonntag mit 69:73 (40:38). Die zweite Partie findet am Montagabend um 19.30 Uhr statt.

Thomaidis, erst seit sechs Wochen im Amt, war trotz der Niederlage mit der Leistung ihrer Mannschaft zufrieden. "Wir hatten viel mehr Strecken mit gutem Spiel als in den bisherigen Spielen", sagte die Kanadierin: "Es war ein sehr umkämpftes Spiel. Das ist gut für uns, solche knappen Spiele braucht diese Mannschaft jetzt. Jetzt freuen wir uns auf das zweite Spiel am Montag."