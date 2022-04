München (SID) - Die Basketballer von Bayern München haben eine weitere Überraschung gegen den EuroLeague-Titelfavoriten FC Barcelona verpasst und stehen mit dem Rücken zur Wand. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri verlor am Mittwoch das dritte Viertelfinalspiel in eigener Halle mit 66:75 (31:49) und liegt in der Serie "best of five" nun 1:2 zurück. Am Freitag (20.45 Uhr/MagentaSport) hat Barca in Spiel vier in München seinen ersten Matchball.

Der Gewinner des Duells zieht ins Final Four in Belgrad (19. bis 21. Mai) ein und trifft im Halbfinale auf Real Madrid. Die Bayern hatten im Vorjahr als erstes deutsches Team die Play-offs der europäischen Königsklasse erreicht. Im Viertelfinale war damals gegen Armani Mailand nach fünf Spielen Endstation.

Im ausverkaufen Audi Dome begann Barcelona nach der überraschenden 75:90-Heimpleite in Spiel zwei wild entschlossen und lag nach knapp fünf Minuten bereits 18:5 vorne. Mit Unterstützung der Fans kämpften sich die Bayern im weiteren Verlauf über eine bessere Defensive ins Spiel, bei Barca fielen die Würfe nicht mehr ganz so selbstverständlich.

Doch die konzentrierten Gäste um den bestens aufgelegten Nikola Mirotic (25 Punkte) brachten mit Ausnahme des dritten Viertels (18:10 für Bayern) ihre größere individuelle Qualität aufs Parkett. Bei den Bayern, die in Vladimir Lucic (17) ihren Topscorer hatten, haperte es vor allem bei der Dreierquote von knapp 17 Prozent.

"Man muss schon eine Top-Top-Top-Leistung mit viel Konzentration und Einsatz zeigen, dass wir eine Chance haben", hatte Sportdirektor Marko Pesic vor dem ersten Heimspiel gegen Barcelona gesagt. Dass es nicht dazu kam, lag auch am diesmal überzeugenden Gegner.