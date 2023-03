Vizemeister Bayern München hat im Duell der beiden Dauerrivalen in der Basketball-Bundesliga die Siegesserie von Doublesieger Alba Berlin gestoppt.

Berlin (SID) - Vizemeister Bayern München hat im Duell der beiden Dauerrivalen in der Basketball-Bundesliga die Siegesserie von Doublesieger Alba Berlin gestoppt. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri gewann das Topspiel vor 13.666 Zuschauern in der Berliner Mercedes-Benz Arena 76:71 (43:43) und bescherte den Gastgebern damit nach zwölf Liga-Siegen in Folge ihre erst zweite Saisonniederlage.

Alba um Trainer Israel Gonzales verlor die Tabellenführung an die Telekom Baskets Bonn, die ein Spiel mehr absolviert haben. Die Bayern, die Berlin bereits Mitte Februar beim Top-Four-Turnier um den Pokal im Halbfinale ausgeschaltet hatten, liegen mit nun 15 Siegen und sechs Niederlagen auf Rang drei.

US-Center Othello Hunter führte die Münchner in dem umkämpften Duell mit vielen Führungswechseln mit 24 Punkten zum Sieg. Bei Alba war Jaleen Smith (14) bester Werfer.

"Es war ein hartes Spiel. Sie haben mehr 50:50 Bälle gewonnen", sagte Smith nach der wettbewerbsübergreifend dritten Niederlage gegen Berlin in dieser Saison: "Sie haben auch viel Druck auf uns aufgebaut. Sie haben uns aus der Komfortzone gelockt."