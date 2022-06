München (SID) - Die Telekom Baskets Bonn haben in den Play-offs der Basketball Bundesliga ( BBL) die Chance auf den Finaleinzug gewahrt und dürfen weiter vom ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte träumen. In Spiel vier siegte der Hauptrunden-Zweite bei Bayern München mit 83:80 (48:47) und stellte in der Serie "best-of-five" auf 2:2. Das entscheidende fünfte Spiel steigt am Mittwoch (20.30 Uhr/MagentaSport und Sport1) in Bonn.

"Das ist eine unglaubliche Truppe mit viel Charakter. Es macht sehr viel Spaß, sie zu trainieren", sagte Bonn-Trainer Tuomas Iisalo im Anschluss bei MagentaSport: "Wir haben jetzt das Momentum, Bayern hat den Druck. Wir finden immmer einen Weg."

Nach dem 86:84-Erfolg in Spiel drei gewann sein Team, wie zuvor Bayern, auch das zweite Auswärtsspiel hintereinander. In einer hochklassigen Partie legten beide Teams offensiv grandios los - zur Pause hieß es nach zahlreichen spektakulären Aktionen 48:47 für die Gäste.

In Hälfte zwei ging es zunächst ausgeglichen weiter, ehe sich die Bonner Mitte des vierten Viertels erstmals auf acht Punkte absetzten. Die anschließende Aufholjagd der Bayern kam zu spät.

Bester Bonner Werfer war der starke Hauptrunden-MVP Parker Jackson-Cartwright mit 20 Punkten, Center Leon Kratzer überzeugte in der Defensive. Bei den Münchnern, die nach 2:0-Führung in der Serie nun mit dem Rücken zur Wand stehen, kam Nick Weiler-Babb auf 16 Punkte

Der Sieger des Entscheidungsspiels am kommenden Mittwoch trifft in der Final-Serie auf den Titelverteidiger Alba Berlin, der sich mit 3:0 gegen die MHP Riesen Ludwigsburg durchgesetzt hatte.