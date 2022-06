Die Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg und Telekom Baskets Bonn spielen in der kommenden Saison in der Champions League.

Köln (SID) - Die Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg und Telekom Baskets Bonn spielen in der kommenden Saison in der Champions League. Die beiden BBL-Halbfinalisten haben ihren Platz in der Gruppenphase für 2022/23 sicher, Brose Bamberg und die Niners Chemnitz müssen in die Qualifikation.

Ludwigsburg war in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale gekommen, nach der Niederlage gegen Baxi Manresa/Spanien gewann der BBL-Klub das Spiel um Platz drei gegen Hapoel Holon aus Israel. Die Gruppenauslosung findet am 7. Juli statt.