Köln (SID) - Bundesliga-Spitzenreiter Alba Berlin hat seine wochenlange Talfahrt in der EuroLeague gestoppt. Nach sechs Niederlagen in Serie gewann der deutsche Basketball-Meister beim serbischen Pokalsieger Roter Stern Belgrad am Freitagabend mit 87:72 (39:44) und sicherte sich den ersten Sieg in der europäischen Eliteliga seit Anfang Januar.

Nach einem schwachen ersten Viertel kämpften sich die Berliner zurück in die Partie und zogen zu Beginn des Schlussabschnitts dank eines 10:0-Laufs entscheidend davon. Bester Werfer für das Team von Israel Gonzales war der überragende Nationalspieler Maodo Lo mit 24 Punkten.

Trotz des Erfolgserlebnisses ist das Erreichen des Play-off-Viertelfinals für Alba nahezu ausgeschlossen. Neun Spieltage vor dem Abschluss der Hauptrunde beträgt der Rückstand auf Rang acht immer noch sechs Siege.