Präsident Ingo Weiss vom Deutschen Basketball Bund (DBB) hat das Viertelfinale bei der anstehenden WM als Ziel ausgegeben. "Wir wollen nach Manila. Das ist unser Ziel. Damit würden wir zu den besten acht Mannschaften zählen. Und dann wollen wir gucken, was dann geht", sagte Weiss bei einer Medienrunde am Donnerstag.

Zuvor hatte Bundestrainer Gordon Herbert für die Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) eine Medaille angepeilt. Deutschland spielt in der Gruppenphase in Okinawa gegen Gastgeber Japan, Australien und Finnland, die komplette K.o.-Runde steigt in Manila.

"Wir haben das erste Spiel gegen Japan in Japan. Da weiß man nie, was mit den Japanern passiert", sagte Weiss. Ihn hätten die jüngsten Testspiel-Siege gegen Schweden in Bonn und Kanada in Berlin beeindruckt. Dort habe man gesehen, "was für eine Energie in der Mannschaft steckt", so Weiss: "In Bonn ist mir Angst und Bange geworden, weil ich gedacht habe, die brechen gleich die Körbe ab."

Weiss widersprach derweil scherzhaft Herberts Aussage nach dem 86:81-Sieg gegen Kanada am Mittwoch, wonach das deutsche Team in Person von Franz Wagner und Kapitän Dennis Schröder "ein zweiköpfiges Monster" habe. "Ich behaupte einfach, dass Gordie Unrecht hat. Weil ich sage: Wir haben ein Monster mit fünf Köpfen. Das ist unsere Fünf, die auf dem Feld steht. Egal, wer das am Ende des Tages ist", sagte Weiss: "Dieses fünfköpfige Monster wird die ein oder andere Basketball-Nation überraschen."