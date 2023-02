Köln (SID) - Zwei Chancen für ein großes Ziel: Die deutschen Basketballerinnen können sich erstmals seit zwölf Jahren wieder für eine Europameisterschaftsendrunde qualifizieren. Mit einem Sieg am Donnerstagabend (19.00 Uhr) in der Wolfenbütteler Lindenhalle gegen die favorisierten Belgierinnen wäre bereits alles klar, danach bliebe noch eine weitere Chance am Sonntag (20.00 Uhr/jeweils Spontent bei twitch.tv) in Sarajevo gegen Bosnien und Herzegowina.

Die Auswahl von Bundestrainer Walt Hopkins ist mit drei Siegen aus den bisherigen vier Spielen nach Punkten gleichauf mit Tabellenführer Belgien. Die EuroBasket Women in diesem Jahr findet vom 15. bis 25. Juni in Israel und Slowenien statt.