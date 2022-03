Köln (SID) - Viermal NBA-Champion, 15-mal Allstar, Hall of Famer: Der frühere Basketball-Superstar Shaquille O'Neal hat in seiner 19-jährigen Karriere viele Meilensteine erreicht - der nächste folgt am Sonntag, dann feiert "Shaq" seinen 50. Geburtstag.

In seinen 50 Lebensjahren hat der frühere Center alles gewonnen, was es in seinem Sport zu gewinnen gibt: Drei NBA-Meisterschaften mit den Los Angeles Lakers (2000, 2001, 2002) folgte eine weitere mit Miami Heat 2006. Auch ein Olympiasieg in Atlanta 1996 steht in seiner Vita.

Für seine Leistungen wurde O'Neal nach seiner illustren Karriere, die er 2011 nach vielen Verletzungen bei den Boston Celtics beendet hatte, in verschiedenster Weise geehrt. Vor der Arena in Los Angeles steht seit 2016 eine Bronze-Statue in Überlebensgröße, die ihn im Anflug auf einen Dunking zeigt. In Miami wurde seine Trikotnummer 32 im gleichen Jahr unter das Hallendach gezogen und wird seitdem nicht mehr vergeben.