Gordon Herbert hat erklärt, welche Bedeutung der WM-Titel in seiner Trainervita einnimmt.

Gordon Herbert hat in seiner Karriere schon einige Titel geholt. Doch der Triumph bei der Weltmeisterschaft mit den deutschen Basketballern steht natürlich für den Bundestrainer auf einer eigenen, viel höheren Stufe. "Das ist die Sahne auf der Torte", sagte der 64-jährige Kanadier beim Empfang am Dienstag in Frankfurt/Main.

"Sonntag und Montag hat es etwas Zeit gebraucht, es ins Bewusstsein zu bekommen", erklärte Herbert zum großen Erfolg in Manila, "das heute lässt uns spüren, dass wir Weltmeister sind. Die Menge, die Leute, das ist wirklich etwas Besonderes." Man müsse nun "den Moment annehmen, den Moment und diese Woche genießen".

Das Nationalteam hatte am Sonntag auf den Philippinen durch ein 83:77 im Endspiel gegen Serbien erstmals WM-Gold geholt. Herbert war zuvor unter anderem der Gewinn des Meistertitels 2004 mit den Frankfurt Skyliners gelungen. 2016 holte er mit dem Klub den FIBA Europe Cup.