Der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm hat am 5. Spieltag der EuroCup-Saison gegen den polnischen Rekordmeister Slask Breslau den vierten Sieg eingefahren. Mit dem sieglosen Tabellenschlusslicht hatte das Team von Trainer Anton Gavel allerdings große Mühe. Mit 108:103 (94:94, 49:46) nach Overtime behielt Ulm aber am Ende doch die Oberhand.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sahen sich die Ulmer Ende des dritten Viertels plötzlich mit einem 13-Punkte-Rückstand konfrontiert. Doch im Schlussviertel drehten sie noch einmal auf und die Partie mit einem 15:0-Lauf zur eigenen Führung. Eine Sekunde vor Schluss rettete Breslaus Artsiom Parakhouski die Gäste mit zwei verwandelten Freiwürfen dann noch in die Overtime.

Mit 23 Punkten war Forward Karim Jallow bester Ulmer Scorer. Auf Seiten der Gäste sammelte Lukasz Kolenda (29) die meisten Zähler. Durch den dritten EuroCup-Erfolg in Serie halten die Ulmer Anschluss an die Tabellenspitze und liegen nun auf Rang drei der zehnköpfigen Gruppe B. Die besten sechs Teams kommen in die nächste Runde.