Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat in der EuroLeague eine deutliche Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez ging am Donnerstag gegen Virtus Bologna mit 74:96 (33:49) unter und bleibt mit nur sieben Siegen aus 28 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Für Alba war es wettbewerbsübergreifend die vierte Pleite in Serie.

Jaleen Smith war mit zwölf Punkten bester Werfer der Berliner, bei Bologna überzeugte der Amerikaner Kyle Weems mit 22 Zählern. Albas Liga-Konkurrent Bayern München trifft am Abend in Griechenland auf Olympiakos Piräus.