Basketball-Pokalsieger Bayern München hat seine Niederlagen-Serie in der EuroLeague eindrucksvoll beendet.

München (SID) - Basketball-Pokalsieger Bayern München hat seine Niederlagen-Serie in der EuroLeague eindrucksvoll beendet. Am Donnerstag gewann das Team von Trainer Andrea Trinchieri sein Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad mit 87:80 (41:38). Nach zuletzt vier Pleiten nacheinander bleiben die Play-off-Ränge in Europas höchster Spielklasse jedoch noch drei Siege entfernt.

Cassius Winston und Vladimir Lucic führten die Münchner mit je 20 Punkten zum Erfolg. Nach dem dritten Viertel, das die Bayern 11:18 abgegeben hatten, sah es bereits nach der fünften Niederlage aus. Im Schlussabschnitt drehten die Gastgeber jedoch auf, erzielten elf Punkte mehr als der Gegner und sicherten sich den Sieg.