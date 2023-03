Basketball-Bundesligist Bayern München hat in der EuroLeague die vierte Niederlage in Folge kassiert.

Köln (SID) - Basketball-Bundesligist Bayern München hat in der EuroLeague die vierte Niederlage in Folge kassiert. Der deutsche Pokalsieger verlor bei Panathinaikos Athen mit 76:86 (43:48), bleibt jedoch aufgrund des besseren Punkteverhältnisses vor den Griechen auf Tabellenplatz 15. Ein Erreichen der K.o.-Phase war bereits vor dem Spiel in weite Ferne gerückt.

Nach einer starken Anfangsphase verloren die Münchner vor allem zu Beginn des zweiten Viertels, wie schon am Sonntag im Liga-Spiel bei den Löwen Braunschweig (74:63) offensiv den Faden. Das blieb auch nach der Pause so, im dritten Abschnitt gelangen elf magere Zähler. Das Aufbäumen im Schlussviertel war zu wenig. Topscorer der Bayern war Nationalspieler Nick Weiler-Babb mit zwölf Punkten.