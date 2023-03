Bamberg (SID) - Basketball-Bundesligist Brose Bamberg ist im Viertelfinale des Europe Cup gegen BC Kalev ausgeschieden. Neun Tage nach der knappen 77:80-Hinspielniederlage in Tallinn verlor der frühere Serienmeister auch das Rückspiel im viertklassigen europäischen Wettbewerb gegen den estnischen Vertreter 67:85 (43:51). Bester Punktesammler für die Franken war der US-Amerikaner Gerel Simmons, der Guard kam auf 24 Zähler.

Viel Zeit, die Niederlage zu verdauen, bleibt dem Tabellen-Achten der Bundesliga nicht. Bereits am Samstag gilt es gegen die Rostock Seawolves in der Brose Arena den Play-off-Platz und die Serie von fünf Siegen in Folge zu verteidigen.