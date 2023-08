Kapitän Dennis Schröder hat in der WM-Vorbereitung das Trainingslager der deutschen Basketballer in Bonn vorübergehend verlassen.

Kapitän Dennis Schröder hat in der WM-Vorbereitung das Trainingslager der deutschen Basketballer in Bonn vorübergehend verlassen und verpasst das am Donnerstagnachmittag angesetzte Medientraining. Wegen einer familiären Angelegenheit gab Bundestrainer Gordon Herbert dem NBA-Profi von den Toronto Raptors frei.

Somit steht der 29-Jährige den anwesenden Medien nicht für Interviews zur Verfügung, nachdem er Mitte Juli im Podcast "Got Nexxt" für Aufsehen gesorgt hatte. Dort hatte er Mitspieler Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks kritisiert, weil er angeblich an seinem "Game" arbeiten wollte.

Der Forward, so Schröder, habe sich nicht wie vom DBB verlangt engagiert und dürfe niemandem den Platz wegnehmen. Kleber sagte infolgedessen seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) ab. Nach einem Austausch mit beiden Profis erklärte Bundestrainer Herbert die Angelegenheit im SID-Interview jüngst für "erledigt".

Am Samstag (19.00 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) trifft die Nationalmannschaft in der früheren Bundeshauptstadt im ersten Test auf Schweden.