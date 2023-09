Nur noch wenige Minuten waren die deutschen Basketballer von WM-Gold entfernt, da setzte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Bundestrainer Hansi Flick vor die Tür. Für Rekordnationalspieler Patrick Femerling unverständlich. "Ich fand's einfach ein bisschen frech", sagte der WM-Bronzegewinner von 2002 im rbb24 Inforadio.

Femerling übte Kritik, "weil das so ein großer Sportmoment war und der Fußball natürlich eine riesige Aufmerksamkeit zieht. Dann dazwischen zu schießen, das ist schade, weil man die für den Basketball verdiente Aufmerksamkeit ablenkt - mit einer Meldung, die vom Timing her einfach schlecht ist", so der 48-Jährige: "Das hat mich ein bisschen verwundert und geärgert."

Die Nationalmannschaft hatte am Sonntag in Manila/Philippinen durch einen Sieg im Finale gegen Serbien (83:77) zum ersten Mal den Weltmeistertitel geholt. Die Bekanntgabe der Flick-Entlassung erfolgte Ende des Schlussviertels.