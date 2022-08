Moskau (SID) - Der russische Staatsanwalt fordert für die in Moskau inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner 9,5 Jahre Haft und damit fast die mögliche Höchststrafe. Dazu soll die 31-Jährige, die seit Februar festgehalten wird und sich wegen Drogenschmuggels vor Gericht verantworten muss, eine Geldstrafe von umgerechnet 16.000 Euro zahlen.

"Ich fordere das Gericht auf, Griner für schuldig zu erklären und sie zu neun Jahren und sechs Monaten Gefängnis zu verurteilen", sagte Staatsanwalt Nikolai Wlasenko am Donnerstag. Maximalstrafe für ein solches Vergehen sind in Russland zehn Jahre Haft.

Zuletzt hatten die Vertreter der zweimaligen Olympiasiegerin mit Blick auf die anstehende Entscheidung noch Hoffnung verbreitet. "Wir erwarten ein eher mildes Urteil", sagte Rechtsanwalt Alexander Boykow in der Vorwoche. Die Forderung der Staatsanwaltschaft ist ein schwerer Rückschlag.

Griner muss sich in Chimki wegen Verstößen gegen nationale Drogengesetze verantworten. Die US-Starspielerin war am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, nachdem Sicherheitskräfte in ihrem Gepäck Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl gefunden hatten. Griner hat sich zu Beginn des Gerichtsverfahrens schuldig bekannt.

Wlasenko sagte, Griner sei "absichtlich" durch den Korridor für Fluggäste gegangen, die nichts zu verzollen haben und habe dies auch erklärt, "um die Substanz zu verbergen".