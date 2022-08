Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat drei Tage vor dem Start in die Heim-EM David Krämer und Leon Kratzer aus dem deutschen Kader gestrichen.

Köln (SID) - Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat drei Tage vor dem Start in die Heim-EM David Krämer (Löwen Braunschweig) und Leon Kratzer (Telekom Baskets Bonn) aus dem deutschen Kader gestrichen. Damit steht das Aufgebot bei 13 Spielern, Herbert muss vor dem Auftakt gegen Frankreich am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) in Köln nur noch eine Personalie klären.

Der angeschlagene Daniel Theis (Indiana Pacers) ist weiter dabei, am Dienstag soll sich entscheiden, ob der NBA-Vizechampion bei der EuroBasket auflaufen kann. Reicht es nicht, hat Herbert seine zwölf Spieler für die Medaillenmission zusammen. - Das Aufgebot des Deutschen Basketball Bundes (DBB) im Überblick:

Niels Giffey (zuletzt Zalgiris Kaunas/Litauen), 08. Juni 1991, Forward, 2,00 m, 85 Länderspiele

Justus Hollatz (CB Breogan/Spanien), 21.04.2001, Point Guard, 1,91 m, 15

Maodo Lo (Alba Berlin), 31.12.1992, Point Guard, 1,91 m, 73

Andreas Obst (Bayern München), 13. Juli 1996, Shooting Guard, 1,91 m, 43

Gavin Schilling (CSP Limoges/Frankreich), 10. November 1995, Power Forward, 2,06 m, 5

Dennis Schröder (zuletzt Houston Rockets/USA), 15.09.1993, Point Guard, 1,88 m, 56

Christian Sengfelder (Brose Bamberg), 28.02.1995, Power Forward, 2,05 m, 20

Daniel Theis (Indiana Pacers/USA), 04. April 1992, Forward/Center, 2,04 m, 45

Johannes Thiemann (Alba Berlin), 09. Februar 1994, Forward/Center, 2,05 m, 59

Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau/Russland), 30.09.1992, Center, 2,11 m, 83

Franz Wagner (Orlando Magic/USA), 27.08.2001, Guard/Forward, 2,06 m, 5

Nick Weiler-Babb (Bayern München), 12.12.1995, Guard, 1,96 m, 3

Jonas Wohlfarth-Bottermann (Hamburg Towers), 20.02.1990, Center, 2,08 m, 14