Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß (71) hat den sensationellen WM-Triumph der deutschen Basketballer in höchsten Tönen gewürdigt. "Diese Mannschaft steht jetzt für Deutschland. Das ganze Land liegt am Boden. Wir alle - auch die Politik - sollten sich an den Basketballspielern ein Beispiel nehmen, wie man mit Willen, Ehrgeiz und Arbeit, Arbeit, Arbeit viel erreichen kann. Dann geht's in Deutschland nicht nur im Sport wieder aufwärts", sagte Hoeneß am Dienstagnachmittag.

Für den amtierenden Bayern-Präsidenten Herbert Hainer war es "eine Freude zu sehen, wie sie miteinander gespielt haben. Dann sind solche kleinen Wunder auch im Sport möglich", erklärte der 69-Jährige: "Daran kann man sich sicher ein Beispiel nehmen. Das zeigt, was Teamgeist und Zusammenhalt ausmachen können."

Beim amtierenden DBB-Pokalsieger FC Bayern stehen in Andreas Obst, Isaac Bonga und Niels Giffey drei deutsche Weltmeister unter Vertrag.