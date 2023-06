Die Telekom Baskets Bonn nehmen als Champions-League-Sieger erstmals am Intercontinental Cup des Basketball-Weltverbandes FIBA teil und treffen beim Turnier in der Vorrunde auf die Zhejiang Golden Bulls ( China) und Al Manama ( Bahrain). Das ergab die Auslosung am Dienstag. Gespielt wird vom 21. bis 24. September in Singapur.

Vizemeister Bonn spielt bei der 33. Auflage in der Gruppe B, in der Gruppe A treten Sesi Franca/Brasilien, Al Ahly/Ägypten und NBA G League Ignite/USA an. Nach der Gruppenphase kommt es zu Platzierungsspielen. Die Gruppensieger tragen das Finale aus, die Zweitplatzierten kämpfen um den dritten und die Drittplatzierten um den fünften Platz.

Noch nie konnte eine deutsche Mannschaft den Wettbewerb gewinnen. Die Fraport Skyliners Frankfurt scheiterten 2016 als FIBA-Europe-Cup-Champion im Finale.