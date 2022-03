München (SID) - Keine Spielpraxis, kein Teamtraining, und jetzt ein Sprung ins kalte Wasser: Nach gut zweiwöchiger Pause wegen eines Corona-Ausbruchs kehrt Bayern München am Dienstagabend (20.00 Uhr/MagentaSport) bei Panathinaikos Athen auf den Basketballcourt zurück. "Wir müssen mit dieser Realität umgehen und die unglücklichen Umstände annehmen", sagte Trainer Andrea Trinchieri vor dem EuroLeague-Einsatz.

Am 8. März standen die Bayern zuletzt auf dem Feld, danach griff das Virus um sich. Nach Spielausfällen, diversen Freitestungen und dem Ende der Quarantäne ging es am Montag nach Griechenland, eine "Reise ins Ungewisse", wie der Klub mitteilte.

"Wir sind die ganze Saison konstant in einer Art Notfall-Situation gewesen, die aktuelle Phase macht da keine Ausnahme", so Trinchieri: "Wir gehen jetzt einfach wieder auf das Feld, und zwar dort, wo wir uns in der Vergangenheit immer schwergetan haben. Ich kann mich an kein gutes Spiel in der Oaka-Halle erinnern."

Bisher konnten die Münchner bei vier Versuchen noch nie bei Panathinaikos gewinnen. Der Italiener Trinchieri ist sich aber sicher, dass sein Team "jetzt alles auf dem Feld lassen wird, was möglich ist". Wegen der vielen Absagen haben die Bayern in den kommenden Wochen ein strammes Programm vor sich.

Panathinaikos steht bei 7:20 Siegen, die Bayern (12:13) haben die deutlich bessere Bilanz. "Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, denn wie jeder weiß, hatten wir große COVID-Probleme und konnten überhaupt nicht trainieren. Viele Jungs sind somit außer Form oder nicht richtig belastbar, aber für Ausreden ist jetzt nicht die Zeit", sagte Forward Vladimir Lucic.