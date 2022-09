Nach ihrem Traumstart in die Heim-EM haben die deutschen Basketballer den zweiten Sieg gefeiert und einen Riesenschritt Richtung Finalrunde gemacht.

Köln (SID) - Nach ihrem Traumstart in die Heim-EM haben die deutschen Basketballer den zweiten Sieg gefeiert und einen Riesenschritt Richtung Finalrunde gemacht. In Köln gewann die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert das Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina 92:82 (42:47), hatte aber lange weit mehr Schwierigkeiten als beim Auftaktsieg über Frankreich.

Kapitän Dennis Schröder und Franz Wagner waren am Samstagnachmittag mit jeweils 18 Punkten die besten Werfer beim wichtigen Erfolg in der mit 18.017 Zuschauern erneut ausverkauften Lanxess Arena. Da vier Teams aus der Sechsergruppe B im Achtelfinale in Berlin antreten, ist die Ausgangslage glänzend.

Schon am Sonntag geht es gegen die starken Litauer weiter (14.30 Uhr/MagentaSport), das Ticket für die Finalrunde winkt. Nach einem Ruhetag trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) auf Europameister Slowenien (Dienstag) und Underdog Ungarn (Mittwoch). Das DBB-Team träumt von der dritten EM-Medaille nach Gold 1993 und Silber 2005.