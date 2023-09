Geschäftsführer Stefan Holz verspricht sich vom Erfolg der deutschen Basketballer bei der Weltmeisterschaft in Asien einen erneuten Schub für die Bundesliga ( BBL). "Wir haben im Vorjahr den EM-Bronzegewinn direkt am ersten Spieltag beim TV-Rating gespürt", sagte der 56-Jährige dem SID. Auch diesmal werde es sicher einen Effekt bei der Zuschauergunst geben.

Die Nationalmannschaft war am Mittwoch in Manila/Philippinen durch einen 81:79 (36:34)-Sieg im Viertelfinale über Lettland ins WM-Halbfinale eingezogen und hatte das Olympia-Ticket für Paris 2024 gebucht. Am Freitag (14.40 Uhr MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) geht es gegen Topfavorit USA. Es gibt durch das Weiterkommen zwei Chancen auf den Gewinn der erhofften Medaille.

"Alle Spieler haben BBL-Bezug", sagte Holz mit Blick auf den Kader des Deutschen Basketball Bundes (DBB). In Andreas Obst, Niels Giffey, Isaac Bonga (alle Bayern München) und Johannes Thiemann ( Alba Berlin) stehen aktuell vier Profis in der BBL unter Vertrag, die übrigen acht sind aus der Bundesliga ins Ausland gewechselt.

Dass die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert so weit gekommen ist, hat Holz nicht überrascht. "Ich hatte schon das Gefühl, dass da was gehen könnte", sagte der BBL-Boss, hoffte auf das Direktticket für Olympia in Paris und wurde erhört.

"Dann müssten die Spieler nicht mehr das Qualifikationsturnier spielen und würden mal eine Pause bekommen", so Holz. Ein solches Turnier hätte das DBB-Team zwischen dem Ende der kommenden BBL-Saison und den Sommerspielen bestreiten müssen.