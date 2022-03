Köln (SID) - NBA-Rookie Franz Wagner hat beim deutschen Basketballidol Dirk Nowitzki mit seinen Leistungen in der nordamerikanischen Profiliga großen Eindruck hinterlassen. "Franz hat uns alle überrascht, er spielt eine tolle Saison", sagte Nowitzki am Dienstag in Köln: "Er ist ein unglaublicher Allroundspieler in seinem Alter."

Der Berliner Wagner (20) kommt in seiner ersten NBA-Spielzeit auf einen Schnitt von 15,4 Punkten für Orlando Magic und hat bislang auf ganzer Linie überzeugt. Auch sein älterer Bruder Moritz (24) spielt für das Team aus Florida, beide gehören zu den vielen Kandidaten für die diesjährige Europameisterschaft (1. bis 18. September).

"Wenn alle bereitstehen, hätten wir sieben NBA-Spieler zur Verfügung", sagte Nowitzki, der als EM-Botschafter in Köln (Vorrunde) und Berlin (Finalrunde) mit dabei sein wird: "Ich hoffe, das wir eine tolle EM im Heimatland spielen."

In der deutschen Kabine wird der 43-Jährige während des Jahreshöhepunkts aber voraussichtlich nicht anzutreffen sein. "Es ist im Moment nicht geplant, dass ich bei der Mannschaft dabei bin. Das ist nicht so mein Ding", betonte Nowitzki. Schon bei der WM 2019 in China habe er es so gehalten.

Das deutsche Nationalteam habe "sehr viel Potenzial. Die Jungs haben einen tollen Sommer gespielt. Sie waren bei Olympia, was vorher keiner gedacht hat", so Nowitzki, "ich denke, dass wir einen Schritt nach vorn gemacht haben."

Erfolg garantiere das aber noch lange nicht. "Sind alle fit? Passt die Mannschaft gut zusammen?", das seien wichtige Fragen rund um jedes Turnier. "Ein Quäntchen Glück" gehöre natürlich auch "immer mit dazu".

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trifft im Spätsommer in der Vorrunde auf Frankreich, Slowenien, Litauen, Bosnien und Herzegowina sowie Ungarn. Vier Teams kommen ins Achtelfinale. "Es ist eine schwere Gruppe, die ich da ausgelost habe", so Nowitzki.

Einen echten Turnierfavoriten gebe es nicht. "Frankreich ist vorn dabei, Spanien ist immer vorn dabei", sagte Nowitzki. Dem DBB-Team traut der Glücksbringer auch viel zu: "Wenn es nach Berlin geht, ist alles möglich."