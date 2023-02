Köln (SID) - Auch ohne NBA-Stars haben die Basketballer aus den USA das Ticket für die diesjährige WM gelöst. Der Rekordweltmeister qualifizierte sich am Donnerstag (Ortszeit) nach einem ganz schwachen Start durch einen 88:77 (29:41)-Sieg in Uruguay.

Einen Spieltag vor Schluss steht der Titelfavorit als Sieger der Qualifikationsgruppe F fest. Die letzte Begegnung am Sonntag in Brasilien hat damit keine Bedeutung mehr. Langston Galloway war mit 21 Punkten bester Werfer im US-Team, er wird bei der WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) aber nicht dabei sein. Dann sind anders als in der Qualifikation die NBA-Profis verfügbar.

Der Olympiasieger hatte bei der WM 2019 in China enttäuscht und als Siebter das schlechteste Ergebnis eines US-Teams bei einem großen Turnier verzeichnet. Es war das letzte unter Gregg Popovich, Steve Kerr von NBA-Champion Golden State Warriors hat den Posten als Nationaltrainer übernommen.