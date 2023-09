Nationalspielerin Satou Sabally hat ihr Team Dallas Wings in der Basketball-Profiliga WNBA mit 32 Punkten zum Auftaktsieg in den Play-offs geführt.

Nationalspielerin Satou Sabally hat ihr Team Dallas Wings in der Basketball-Profiliga WNBA mit einer Bestmarke zum Auftaktsieg in den Play-offs geführt. Die Berlinerin erzielte beim 92:84 im Viertelfinale gegen Atlanta Dream 32 Punkte und sorgte so für einen Play-off-Rekord bei den Wings.

Dazu gelangen der 25-Jährigen fünf Rebounds sowie je vier Assists und Steals. Die Wings können die Best-of-three-Serie bereits am Dienstag (Ortszeit) für sich entscheiden.

Sabally hat eine bemerkenswerte Hauptrunde hinter sich. Sie kam auf einen Schnitt von 18,6 Punkten, zeigte Anfang des Monats bei Indiana Fever (110:100) ihr erstes 40-Punkte-Spiel und war zum zweiten Mal beim Allstar-Game dabei.

Die besseren Titelchancen hat jedoch ihre jüngere Schwester Nyara Sabally mit New York Liberty, das in der Hauptrunde den zweiten Platz belegte und das Auftaktspiel im Viertelfinale mit 90:75 gegen die Washington Mystics gewann. Die 23-Jährige kam aber nicht zum Einsatz und spielte im bisherigen Saisonverlauf eine Nebenrolle.