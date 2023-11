Erstmals standen Satou und Nyara Sabally Seite an Seite in der Nationalmannschaft auf dem Feld, und die Basketballerinnen glänzten.

Erstmals standen Satou und Nyara Sabally Seite an Seite in der Nationalmannschaft auf dem Feld, und die Basketballerinnen glänzten. "Das ist unbeschreiblich. Auch ein cooler Moment für meine Familie", sagte Nyara Sabally nach dem klaren Sieg in der EM-Qualifikation gegen Gastgeber Tschechien (85:41) bei MagentaSport.

Satou (25) war mit 21 Punkten Topscorerin, Nyara (23) gelang mit 17 Punkten und 13 Rebounds ein Double-Double. "Die Truppe ist super. Es macht sehr viel Spaß, mit denen zusammenzuspielen", sagte die jüngere der Schwestern nach ihrem Debüt in der deutschen A-Mannschaft. "Aber das war das erste Spiel. Da sieht man auch, wie viel Potenzial in diesem Team steckt."

Es sei etwas "ganz Besonderes, dass ich das erste Mal seit langem mit Satou zusammengespielt habe. Es ist auch ein cooler Moment, mit meiner Schwester Deutschland zu repräsentieren", so Nyara Sabally: "Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt."

Am Sonntag (17.30 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) geht es in Hamburg mit dem Spiel gegen Italien weiter. Die Partien haben allerdings keine sportliche Bedeutung. Als Co-Gastgeber ist Deutschland für die EM 2025 genau wie alle übrigen Gegner in der Gruppe I gesetzt. Die Qualifikation dient in erster Linie zur Vorbereitung auf das Olympia-Qualifikationsturnier in Belem/Brasilien (8. bis 11. Februar 2024).