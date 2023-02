Köln (SID) - Rassistische Rufe gegen Yago dos Santos bei einem Auswärtsspiel in Spanien haben eine Welle der Solidarität mit dem brasilianischen Spielmacher des Basketball-Bundesligisten ratiopharm Ulm ausgelöst. "Sei stark, mein Bruder", twitterte etwa Fußballstar Vinicius Junior von Real Madrid. Die nordamerikanische Profiliga NBA verurteilte den Vorfall ebenfalls: "Es gibt keinen Platz für Rassismus, weder im Sport noch in der Gesellschaft."

Yago dos Santos war im EuropaCup-Spiel am Dienstag bei Joventut Badalona (76:82) in Videobildern deutlich sichtbar von einer Zuschauerin mehrmals als Affe beschimpft worden. "Fangt an, diese Leute zu bestrafen, oder es wird wieder so wie früher", schrieb der Brasilianer Vinicius Junior, der zuletzt immer wieder Opfer rassistischer Anfeindungen war. Dos Santos, Ulmer Topscorer der Partie, meinte in einer Videobotschaft: "Ich habe es Gott sei Dank nicht gehört, denn ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte." Seine Berateragentur hat Ulm aufgerufen, Sanktionen beim europäischen Verband einzufordern.

Der brasilianische Basketball-Verband CBB appellierte unterdessen an Spaniens Behörden, "mit der Strenge des Gesetzes zu handeln, und dass Verbrechen wie diese nicht länger ungestraft bleiben".