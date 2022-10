Rekordsieg, Traumstart, perfekte Bilanz: Für Alba Berlin läuft es in der EuroLeague bislang wie am Schnürchen.

Berlin (SID) - Rekordsieg, Traumstart, perfekte Bilanz: Für Alba Berlin läuft es in der EuroLeague bislang wie am Schnürchen. "Es war ein magischer Abend", sagte Cheftrainer Israel Gonzalez, nachdem der Double-Gewinner den griechischen Rekordmeister Panathinaikos Athen beim 94:65 (43:33) deklassiert hatte. Höher gewann Alba in der Königsklasse nie.

"Wieder war das Gruppengefühl so wichtig. Wieder waren es die Werte und der Geist dieser Spieler", sagte der Spanier Gonzalez am Mittwochabend und verneigte sich vor seiner Mannschaft: "Wir konnten unglaublichen Basketball spielen, in der Offensive und in der Defensive."

Derzeit sind die Berliner Tabellenzweiter hinter Fenerbahce Istanbul und vor Baskonia Vitoria-Gasteiz sowie Olympiakos Piräus, alle haben eine 3:0-Bilanz. Während der FC Bayern (0:3), zuletzt zum zweiten Mal nacheinander Viertelfinalist, in der laufenden Saison noch nicht so recht angekommen ist, beeindrucken die Berliner - auch das Publikum. "Die Unterstützung der Fans war großartig, das konnten wir sehr direkt fühlen. Das war perfekt heute", so Gonzalez.

Nur zwei Tage nach dem schwer erkämpften Achtelfinalerfolg im BBL-Pokal gegen die Telekom Baskets Bonn (98:95) dominierte Alba in der Mercedes-Benz Arena und baute seine Führung kontinuierlich aus. Im dritten Viertel (21:12) stellte Berlin dann endgültig die Weichen auf Sieg. Schlüsselspieler der Gastgeber war Luke Sikma mit 16 Punkten und 15 (!) Rebounds.

"Dass wir mit 3:0 in diese EuroLeague-Saison starten, ist einfach ein Traum", sagte Forward Louis Olinde. Schon am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) geht es für die Berliner in der Türkei bei Titelverteidiger Anadolu Istanbul mit dem deutschen Nationalspieler Tibor Pleiß weiter.