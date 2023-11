Satou Sabally peilt mit der Basketball-Nationalmannschaft das Ticket für Paris an, hat beim Blick in die Zukunft aber noch größere Ziele.

Satou Sabally peilt mit der Basketball-Nationalmannschaft das Ticket für Paris an, hat beim Blick in die nicht ganz nahe Zukunft aber noch größere Ziele. "Ich will eine Olympia-Medaille. Ich will nicht nur bei Olympia dabei sein", sagte die Spielerin aus der US-Profiliga WNBA vor ihrem Comeback im Nationaltrikot im MagentaSport-Interview.

In der Qualifikation für die EM 2025 tritt Sabally mit der deutschen Mannschaft am Donnerstag in Prag gegen Tschechien (18.00 Uhr) und am Sonntag in Hamburg gegen Italien (17.30/beide kostenfrei bei MagentaSport) an. Im Februar findet dann das Olympia-Qualifikationsturnier in Brasilien für die Sommerspiele 2024 statt.

Nach Paris will Sabally im kommenden Jahr unbedingt ("wir sind so kurz davor"). In Belem muss dafür mindestens Platz drei in der schwierigen Vierergruppe her, es geht gegen die Gastgeberinnen, Serbien sowie Australien.

Für einen Medaillengewinn bei Olympia sei vielleicht "jetzt noch nicht der Zeitpunkt", so Sabally, "aber ich glaube, dass wir uns jetzt darauf vorbereiten, als deutsche Frauen-Mannschaft irgendwann eine Medaille holen zu können."

Zurückzukehren sei für sie enorm bedeutsam, erklärte die 25-Jährige aus Berlin: "Die nächsten zwei Jahre sind so wichtig für den deutschen Frauen-Basketball – da muss ich jetzt dabei sein." Bei der EM 2025 ist Deutschland mit dem Spielort Hamburg Co-Gastgeber, die WM 2026 geht in Berlin über die Bühne.