Köln (SID) - Spielmacher Dennis Schröder steht den deutschen Basketballern in der WM-Qualifikation gegen Schweden trotz seiner Knöchelprobleme eventuell zur Verfügung. Der Teamkapitän reiste der Mannschaft am Mittwoch nach Stockholm nach, wo die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am Donnerstag (18.30 Uhr/MagentaSport) genau eine Woche vor ihrem EM-Auftaktspiel auf die Gastgeber trifft. Das gab der DBB am Mittwoch bekannt.

Schröder (28) war am Freitag beim Supercup in Hamburg im Halbfinale gegen Tschechien (101:90) kurz vor Spielende umgeknickt. Ob der NBA-erfahrene Point Guard, der noch keinen Vertrag für die neue Saison unterschrieben hat, in Schweden auflaufen wird, ist noch offen. "Über einen Einsatz wird in Abstimmung mit dem medizinischen Stab entschieden", teilte der DBB mit.

Der Ausfall des Schlüsselspielers stört die Vorbereitung auf die Heim-EM enorm. Schon im Supercup-Finale gegen Serbien (56:83) hatte Schröder gefehlt. Am 1. September geht es in Köln im ersten Gruppenspiel bei der EuroBasket gegen Titelkandidat Frankreich. Am Sonntag findet die Generalprobe in München gegen Europameister Slowenien statt.