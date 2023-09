Kapitän Dennis Schröder (29) vertraut "seinem" Personal und will mit den übrigen Weltmeistern um weitere Erfolge im Basketball kämpfen. "Wir haben ein Commitment abgegeben alle in der Kabine. Ich glaube, dass wir erstmal die nächsten Jahre so zusammenbleiben werden", sagte der Braunschweiger beim Empfang in Frankfurt/Main.

Zwei Tage nach dem Goldcoup von Manila präsentierte sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes ( DBB) bei Sponsor ING den begeisterten Fans. "Krass, was hier abgeht", sagte Spielmacher Schröder, es fühle sich "gut an, dass wir respektiert werden, dass Aufmerksamkeit auf unserer Organisation und unserer Sportart ist".

Nun gelte es, auf dem großen Erfolg aufzubauen. "Wir wollen das die nächste Jahre weiter so pushen, weiter groß machen", so Schröder. Basketball steht beim NBA-Profi von den Toronto Raptors zunächst aber für eine Weile nicht im Mittelpunkt: "Meine ganze Familie wartet auf mich. Jetzt muss sich mich erstmals auf die konzentrieren."