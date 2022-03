Dirk Nowitzki will seine Kinder in ihrer Sportbegeisterung nicht bremsen, aber auch "keinen Druck aufbauen.

Köln (SID) - Dirk Nowitzki will seine Kinder in ihrer Sportbegeisterung nicht bremsen, aber auch "keinen Druck aufbauen. Ich werde nichts forcieren, ich werde sie auch nicht zum Basketball zwingen", sagte der frühere deutsche NBA-Superstar in Köln. Sein Nachwuchs - Malaika, Max und Morris - sei aber schon fleißig dabei.

"Die beiden Jungs spielen Tennis und Fußball im Moment", so Nowitzki, seine Tochter konzentriere sich vor allem auf "Tennis und Gymnastik. Sie sind alle relativ sportlich und machen es auch gerne."

Eine Profikarriere muss es laut Nowitzki nicht unbedingt werden. "Wenn es Spaß macht, werde ich es gerne unterstützen", erklärte der 43-Jährige: "Ich sage ihnen immer, dass sie ihre Passion finden müssen. Nur dann quälst du dich, holst alles aus dir heraus. Im Moment ist noch alles Spaß." Die Kinder müssten sich selbst entscheiden, "wenn sie alt genug sind".