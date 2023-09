Sportwettenanbieter bwin sieht die deutsche Basketball-Nationalmannschaft im WM-Halbfinale gegen die USA am Freitag in der klaren Außenseiterrolle.

Der Sportwettenanbieter bwin sieht die deutsche Basketball-Nationalmannschaft im WM-Halbfinale gegen die USA am Freitag (14.40 Uhr MESZ/kostenfrei bei MagentaSport) in der klaren Außenseiterrolle. Einen Sensationssieg über den fünfmaligen Weltmeister belohnen die Buchmacher mit der Quote 4,60.

Werden die USA ihrer Favoritenrolle hingegen gerecht und besiegen das DBB-Team, zahlt bwin das 1,20-Fache des Einsatzes zurück. Im anderen Halbfinale wird Kanada (Quote 1,45) als Favorit gegenüber Serbien (2,80) angesehen.

Deutschland qualifizierte sich am Mittwoch durch das 81:79 im Viertelfinale gegen Lettland zum ersten Mal seit 21 Jahren und zum zweiten Mal überhaupt für die Medaillenspiele bei einer EM. Zugleich löste die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert das Olympia-Ticket für Paris 2024.

Angeführt von Dirk Nowitzki holte das deutsche Team 2002 in Indianapolis die Bronzemedaille.