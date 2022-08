Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird beim Auftaktspiel der EuroBasket in Köln zu Gast sein.

Köln (SID) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird beim Auftaktspiel der EuroBasket in Köln zu Gast sein. Das teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Donnerstag mit. Steinmeier wird am 1. September vor der Partie Deutschland gegen Frankreich (20.30 Uhr) zudem der feierlichen Trikot-Zeremonie mit Superstar Dirk Nowitzki beiwohnen.

"Dass der Bundespräsident unserer Einladung sofort gefolgt ist, ist eine große Auszeichnung für uns", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss.

Die EM (1. bis 18. September) wird in Deutschland, Italien, Georgien und Tschechien ausgespielt. Die deutsche Mannschaft spielt ihre Gruppenphase in Köln, die Finalrunde findet in Berlin statt.