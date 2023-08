Deutschlands Basketballer haben in der Vorbereitung für ihre Mission WM-Medaille ihre erste Niederlage kassiert. Das Team um Kapitän Dennis Schröder verlor am Sonntag das Finale des Supercups in Hamburg gegen den WM-Mitfavoriten Kanada mit 112:113 (101:101, 49:45) nach Verlängerung. Nur vier Tage zuvor hatten die Deutschen die Nordamerikaner in Berlin noch mit 86:81 besiegt.

"Solche Spiele sind vor der WM wichtig für uns", sagte Andreas Obst, "wir haben in der Defensive ein paarmal geschlafen, auch offensiv nicht alles so hinbekommen. Wir waren in manchen Phasen zu passiv." Auch Johannes Voigtmann betonte den Nutzen des Spiels: "Das ist ein guter Lernprozess für uns, solche Spiele brauchen wir."

Schröder war im letzten Test auf deutschem Boden mit 26 Punkten bester Werfer der Gastgeber. Die Niederlage gegen die Kanadier um NBA-Star Shai Gilgeous-Alexander (25 Punkte) und Rj Barrett (31) war die erste nach zuvor drei Test-Siegen auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen. Erst am Samstag hatten die Gastgeber China im Supercup-Halbfinale mit 107:58 deklassiert.

Nach dem Supercup bekommen die Nationalspieler zwei Tage frei, ehe es für zwei weitere Testspiele gegen Griechenland und die USA (19./20. August) nach Abu Dhabi geht. Die WM (bis 10. September) beginnt für die Deutschen am 25. August in Okinawa gegen Gastgeber Japan. Weitere Gegner in der schweren Vorrundengruppe sind Australien und Finnland.