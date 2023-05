Erst dankte TJ Shorts Jesus Christus, dann den Telekom Baskets Bonn. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mein Dank geht an jeden in diesem Verein", sagte der Matchwinner des Basketball-Bundesligisten nach dem Finaltriumph in der Champions League: "Das fühlt sich nicht real an."

Durch ein 77:70 (37:28) gegen Hapoel Jerusalem holten die Bonner den ersten Titel der Vereinsgeschichte. US-Guard Shorts war mit 29 Punkten Topscorer und erhielt nach der Trophäe für den MVP der Saison vor 10.437 Zuschauern auch die für den MVP des Final Four. Beide Preise hatte zuvor kein anderer Profi in einer Spielzeit abgeräumt.

"Daran werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern", sagte der 25-Jährige zum umjubelten Sieg. Trainer Tuomas Iisalo habe "im August den Standard gesetzt". Shorts wollte den großen Coup feiern, doch dafür blieb eigentlich keine Zeit. Schon am Mittwoch startet Bonn mit Verspätung in die Play-offs der Bundesliga. "Der Marathon geht weiter", sagte Shorts, "ich laufe weiter dieses Rennen."