Tibor Pleiß, Basketballprofi von Anadolu Istanbul, setzt das verheerende Erbeben in seiner Wahlheimat Türkei zu.

Köln (SID) - Tibor Pleiß, Basketballprofi von Anadolu Istanbul, setzt das verheerende Erbeben in seiner Wahlheimat Türkei zu. "Wenn das Training vorbei ist, weiß man: Jetzt werden wir wieder schlimme Nachrichten hören", sagte der deutsche Nationalspieler sportschau.de. Man merke einfach, "was es gerade für ein Ausnahmezustand ist".

Pleiß spielt seit 2018 wieder in Istanbul, 2016/17 stand der 33-Jährige bereits bei Galatasaray unter Vertrag. Derzeit ruht der Sport wegen der Katastrophe, wann es weitergeht, ist offen. "Vielleicht hilft es sogar den Menschen. Keine Ahnung", sagte Pleiß zur möglichen Wiederaufnahme der Wettbewerbe, "für den ein oder anderen ist es vielleicht eine Abwechslung, wie es auch bei uns Spielern auf dem Platz ist."

Als die Erde bebte, war Pleiß in seinem Wohnkomplex. "Ich hatte meinen Recovery-Day, bin in die Sauna gegangen", erzählte der Center: "Neben mir saß ein Vater mit seinem Sohn. In unserer Sauna gibt es einen Fernseher, die haben sich die Nachrichten angeschaut. Der Junge hat die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, der Vater hat sich die Hände vor das Gesicht gehalten. Es war sehr schlimm anzusehen."

Pleiß, 2021 und 2022 EuroLeague-Champion mit Anadolu, hilft vor Ort. "Nach dem Training habe ich mir einen Mitspieler geschnappt und wir sind zusammen in den Supermarkt und haben versucht, unseren Teil dazu beizutragen. Wir haben zwei Autos vollgeladen und hingebracht", sagte Pleiß. Er ziehe "gleich auch wieder los". In der Stadt werden Lebensmittel, Kleidung und Decken für die betroffene Region gesammelt.

In Istanbul seien die Straßen leer. "Ich weiß nicht, wo die alle sind", sagte Pleiß: "Ich habe das Gefühl, jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, der Familie dort unten hat. Man sieht viele beschäftigte, aber auch traurige Gesichter."