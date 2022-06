Moskau (SID) - Die gegen US-Basketballstar Brittney Griner verhängte Untersuchungshaft ist von einem russischen Gericht erneut verlängert worden. Die 31-Jährige, die sich Drogenvorwürfen ausgesetzt sieht, bleibt nun mindestens bis zum 2. Juli inhaftiert. Dies berichteten staatliche Medien am Dienstag.

Die zweimalige Olympiasiegerin war am 17. Februar am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden. Der 31-Jährigen wird vorgeworfen, in ihrem Gepäck Vape-Kartuschen mit Cannabisöl mitgeführt zu haben.

Nach Angaben des US-Außenministeriums sitzt Griner ohne Grund in russischer Haft. Zuletzt hatten die Spielerinnen der US-Profiliga WNBA die Freilassung Griners gefordert und US-Präsident Joe Biden in die Pflicht genommen.

Griner hatte Phoenix Mercury 2014 zum dritten Titel in der US-Profiliga WNBA geführt und war 2021 mit ihrem Team erneut ins Finale eingezogen. Seit 2015 spielte Griner zudem in der WNBA-Pause bei UMMC Jekaterinburg.