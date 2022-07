Die seit Februar in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner fordert in einem Brief an US-Präsident Joe Biden ihre Freilassung.

Köln (SID) - Die seit Februar in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner fordert in einem Brief an US-Präsident Joe Biden ihre Freilassung. Verschieden Medien, unter anderem ESPN und CNN, zitierten aus dem Schreiben der 31-Jährigen. "Ich habe Angst, für immer hier bleiben zu müssen. Bitte vergessen Sie mich nicht", heißt es in dem veröffentlichten Auszug.

Am Unabhängigkeitstag in den USA tue es Griner weh, wenn sie daran denke, wie "ich diesen Tag normalerweise feiere, denn Freiheit bedeutet für mich dieses Jahr etwas ganz anderes." Griner betonte in dem Schreiben, wie sehr sie ihre Familie vermisst und zeigte sich für jegliche Unterstützung dankbar.

Griner war am 17. Februar am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden. Ihr wird vorgeworfen, in ihrem Gepäck Vape-Kartuschen mit Cannabisöl mitgeführt zu haben. Ihr droht eine Strafe von bis zu zehn Jahren Haft.

Zuletzt war die Haft bereits bis zum 2. Juli (Samstag) verlängert worden, nun dauert diese mindestens bis zum Ende des Verfahrens an. Nach Angaben des US-Außenministeriums sitzt der Basketballstar ohne Grund in russischer Haft. Zuletzt hatten die Spielerinnen der US-Profiliga WNBA die Freilassung Griners gefordert.

Griner wurde 2014 Champion mit Phoenix Mercury und gewann zweimal Gold bei Olympischen Spielen. Seit 2015 spielte sie in der WNBA-Pause in Russland bei UMMC Jekaterinburg.