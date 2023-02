Köln (SID) - Brittney Griner wird ihre Basketball-Karriere fortsetzen und hat bei ihrem ehemaligen Klub Phoenix Mercury aus der WNBA einen Einjahres-Vertrag unterschrieben. Das berichten US-Medien übereinstimmend. Weder von Griner selbst noch von Phoenix Mercury gab es zunächst eine offizielle Bestätigung.

Griner war Anfang August von einem russischen Gericht wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt und in einem spektakulären Gefangenenaustausch im Dezember freigelassen worden. Die 32-Jährige verbrachte insgesamt fast zehn Monate in russischer Haft, nachdem im Februar 2022 am Moskauer Flughafen Scheremetjewo Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl in ihrem Gepäck entdeckt worden waren.