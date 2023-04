EM-Bronzegewinner Deutschland geht bei der Vorrunden-Auslosung für die Basketball-WM (25. August bis 10. September) Titelverteidiger und Europameister Spanien aus dem Weg. Aus geographischen Gründen ist ein Duell in der ersten Gruppenphase des Turniers, das in diesem Jahr in Okinawa/Japan, Jakarta/Indonesien und Manila/Philippinen stattfinden wird, ausgeschlossen.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) wird als Weltranglistenelfter am 29. April im Araneta Coliseum in Manila (14.30 Uhr MESZ/MagentaSport) aus Topf 3 gezogen, Spanien aus Topf 1. Es werden acht Vierergruppen gebildet, je zwei Teams erreichen die zweite Gruppenphase. Danach geht es mit dem Viertelfinale weiter.

Bei der WM werden sieben Startplätze für die Olympischen Spielen in Paris 2024 vergeben. Nur die beiden bestplatzierten europäischen Mannschaften bekommen ein Ticket, Frankreich ist allerdings als Gastgeber gesetzt.