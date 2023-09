Geschäftsführer Stefan Holz erwartet vom Goldcoup der deutschen Basketballer einen Schub für die Bundesliga ( BBL), allerdings keinen ganz großen. "Ich habe schon mal formuliert, dass der WM-Sieg nicht der totale game changer ist und dass Deutschland nicht von einer Fußball-Nation zu einer Basketball-Nation werden wird", sagte der Ligachef im SID-Interview, "aber es ist doch ganz klar, das spüren wir ja auch, dass es einen Schub geben wird für unsere Bemühungen."

Basketball sei "in den Mainstream-Medien angekommen, wir spüren einfach ein hohes Interesse an der easyCredit BBL und das wird auch noch ein bisschen anhalten", so Holz. Der Erfolg helfe "definitiv. Auch da werden jetzt den Klubs nicht sofort die Investoren und Sponsoren die Bude einrennen. Aber es zeigt ja, dass die Liga insgesamt richtig unterwegs ist mit unseren Ansätzen, unserer Strategie."

Die hinzugewonnene Popularität könne in verschiedenen Bereichen helfen. "Der ein oder andere sucht Investoren, der nächste sucht noch einen Namensgeber, der andere möchte eine Halle bauen mit Partnern", sagte Holz: "Jeder Klub wird das für sich nutzen, dieses Momentum, definitiv."