Die deutschen Fans werden nicht allzu früh für die WM-Gruppenspiele der Basketball-Nationalmannschaft aufstehen müssen. Wie der Weltverband FIBA mitteilte, bestreiten Kapitän Dennis Schröder und Co. ihr Auftaktduell mit Co-Gastgeber Japan in Okinawa am 25. August um 14.10 Uhr MESZ (21.10 Uhr Ortszeit). Zwei Tage später geht es in der starken Gruppe E um 10.30 Uhr gegen Australien. Tip-off zum Vorrundenabschluss gegen Finnland ist am 29. August um 9.30 Uhr.

Sollten die Deutschen die erste Gruppenphase als eines der zwei besten Teams überstehen, geht es in einer zweiten Gruppenphase ebenfalls in Okinawa um den Einzug in die Finalrunde im philippinischen Manila. Dort findet am 10. September um 14.40 Uhr deutscher Zeit folglich auch das Finale statt. Neben Okinawa und Manila ist Indonesiens Hauptstadt Jakarta der dritte WM-Austragungsort.